Происшествия
BFM.ruПочти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области
Число отравившихся газом в школе выросло до 44, сообщает ТАСС. Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом. В больницу поступили также трое преподавателей.
Читать в источнике
Оценить239
Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову –разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.
— Глеб Никитин, российский политикФедералПресс 06:42
с чего всё началось
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.РИА Новости05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы (версия 2)
Интерфакс - Россия07:51
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников
Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
В Подмосковье нашли младенца в кустах
Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не плакала громко.
Авто
Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e
Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Общество
Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов
Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов
Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Футбол
Бояринцев покинет «Текстильщик»
Футбол
Миранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
Энергетика
Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири»
Эксперт напомнил, что это первый газопровод, который идет из России в Китай.
Наука
Бактериальные полимеры ускорили заживление костей
Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Экономика
Bitcoin начал дорожать. Кто виноват в падении курса криптовалюты
Вчера, 24 ноября аналитик и трейдер Walter Wyckoff предположил, что курс Bitcoin должен восстановиться до $7500 до конца текущей недели.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Медведев принял в Москве премьера Финляндии
В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.
Политика
Жители Мутного Материка после конкурса названий ждут в гости Путина
Жители села Мутный Материк в Коми, победившего в конкурсе на самое веселое название населенного пункта в России, хотят, чтобы кубок за выигрыш им вручил президент, сообщил РИА Новости руководитель администрации Мутного Материка Константин Канев.