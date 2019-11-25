Происшествия

BFM.ruBFM.ruПочти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

Число отравившихся газом в школе выросло до 44, сообщает ТАСС. Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом. В больницу поступили также трое преподавателей.
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Глеб Никитин
Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову –разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить.
— Глеб Никитин, российский политикФедералПресс 06:42
с чего всё началось

В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.
РИА Новости05:17

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СК начал проверку после отравления газом в школе в Нижегородской области

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ТАСС09:19

СКР начал проверку по факту отравления газом детей из школы под Нижним Новгородом

Znak.com05:58
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Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
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Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.
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Бояринцев покинет «Текстильщик»

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Футбол

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
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Жители Мутного Материка после конкурса названий ждут в гости Путина

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