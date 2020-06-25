Общество

РИА НовостиРИА НовостиПод Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Как сообщает "Коммерсант", монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.
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Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новостивчера в 23:04

Памятник Сталину открыли на Бору при скоплении сотен нижегородцев

КозаПрессвчера в 16:43

Законность возведения памятника Сталину на частном участке роверяют на Бору Нижегородской области

НТА-Приволжье23 июня в 08:40

Скандальная установка памятника Сталину состоялась на Бору

Newsroom24вчера в 11:46

Власти Бора пытаются запретить жителям установку памятника Сталину

РБК Нижний Новгород23 июня в 10:30

На Бору открыли памятник Сталину. На открытие пришли сотни людей

Нижний Новгород on-lineвчера в 12:11

Законность возведения памятника Сталину проверяют на Бору

НИА Нижний Новгород23 июня в 08:27
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Lenta.ru вчера в 19:14
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Общество

Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх

Как сообщает издание The New York Times, в США зарегистрировано больше 35 000 случаев заражения коронавирусом.
Live24 02:22
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 12:34
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Политика

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
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Общество

Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
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Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Армия и оружие

Американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии

На видео заметно, что американский Oshkosh M-ATV попытался обогнать российский «Тайфун» и даже на пару мгновений ему удалось это сделать.
Актуальные Новости вчера в 14:45
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Армия и оружие

В Киеве заявили о пяти случаях нарушения режима прекращения огня со стороны ДНР

ГЛАС.RU 01:35
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
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Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
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Общество

Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд

Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
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Единоборства

Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова

Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Чемпионат 04:10
Общество

В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса

В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса Фото из архива Myslo.
MySLO.ru вчера в 03:45
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи впервые вышла в свет после карантина

RuNews24.ru вчера в 01:42
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
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Кино

Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Inc-news.ru вчера в 09:30
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
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Армия и оружие

Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы

Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
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В России вырос спрос на наличность в банкоматах

Москва, 25 июня 2020, 08:16 — REGNUM Крупнейшие банки России фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах, об этом 25 июня сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.
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