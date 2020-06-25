Общество
РИА НовостиПод Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Как сообщает "Коммерсант", монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.
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Законность возведения памятника Сталину на частном участке роверяют на Бору Нижегородской области
НТА-Приволжье23 июня в 08:40
Власти Бора пытаются запретить жителям установку памятника Сталину
РБК Нижний Новгород23 июня в 10:30
На Бору открыли памятник Сталину. На открытие пришли сотни людей
Нижний Новгород on-lineвчера в 12:11
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Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Lenta.ru вчера в 19:14
Общество
Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх
Как сообщает издание The New York Times, в США зарегистрировано больше 35 000 случаев заражения коронавирусом.
Live24 02:22
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 12:34
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии
На видео заметно, что американский Oshkosh M-ATV попытался обогнать российский «Тайфун» и даже на пару мгновений ему удалось это сделать.
Актуальные Новости вчера в 14:45
Армия и оружие
В Киеве заявили о пяти случаях нарушения режима прекращения огня со стороны ДНР
ГЛАС.RU 01:35
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Единоборства
Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова
Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Чемпионат 04:10
Общество
В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса
В Тульской области зафиксировано 83 новых случая коронавируса Фото из архива Myslo.
MySLO.ru вчера в 03:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
Происшествия
Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
Ведомости 23 июня в 06:05
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи впервые вышла в свет после карантина
RuNews24.ru вчера в 01:42
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru вчера в 09:30
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Армия и оружие
Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы
Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
N+1 02:33
Экономика
В России вырос спрос на наличность в банкоматах
Москва, 25 июня 2020, 08:16 — REGNUM Крупнейшие банки России фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах, об этом 25 июня сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.
REGNUM 01:16