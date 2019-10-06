Происшествия

ТАССТАССПод Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

По данным администрации Гагинского района, автобусная поездка из Саратова в Нижний Новгород и обратно была организована турагентством "Синай". Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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