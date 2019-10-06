Происшествия
ТАССПод Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
По данным администрации Гагинского района, автобусная поездка из Саратова в Нижний Новгород и обратно была организована турагентством "Синай". Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
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Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Политика
Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
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Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
ИнфоСМИ вчера в 04:23
Футбол
«Ростов» обыгрывает ЦСКА после первого тайма благодаря дублю Байрамяна
Завершился первый тайм 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
Бомбардир.ру 10:30
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
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62инфо вчера в 04:51
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Путешествия
Санкт-Петербург признан самым «европейским» городом в России
Самым «европейским» городом России признали Санкт-Петербург — за него проголосовали 50% респондентов.
Диалог 11:02
Общество
Роспотребнадзор заинтересовался качеством лапши быстрого приготовления
Ранее в четверг автономная некоммерческая организация (АНО) "Российская система качества" (Роскачество) опубликовала результаты исследования лапши быстрого приготовления.
Интерфакс 03 октября в 10:40
Армия и оружие
В Киеве пообещали обеспечить безопасность после разведения сил в Золотом
Правоохранители продолжат нести службу в населенных пунктах Золотое-4 и Екатериновка, несмотря на разведение сил, заявил замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян.
РИА Новости 09:27