Происшествия
Российская газетаПод Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
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«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
КП - Новосибирсквчера в 23:43
В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:24
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Хоккей
«Сент-Луис» потерял Тарасенко почти на полгода
Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» в понедельник сообщил о том, что российский нападающий Владимир Тарасенко из-за травмы выбыл на длительный срок.
Здоровье
Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян
"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Армия и оружие
Аваков выразил поддержку подразделению «Азов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о поддержке батальона «Азов» и назвал его одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений страны.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Футбол
В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля
Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году.
Гаджеты
Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Авто
Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продан за огромную сумму
Аукционный дом RM Sotheby’s продал спорткар Lamborghini Miura P400 S, который большую часть своей жизни просто находился в забытом сарае.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Единоборства
Хантер подтвердил бой с Поветкиным
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
Теннис
Париж. Определился стартовый соперник Даниила Медведева
Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 3:3. Во втором круге турнира в Париже Шарди сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Космос
Основатель Amazon создаст корабль для полета людей на Луну
Общество
«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против «Богемской рапсодии 2»
Друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун выступил против съемок "Богемской рапсодии 2". Он заявил, что не хочет видеть на экране смерть солиста группы Queen.
Энергетика
Нефть для Белоруссии в 2020 году подорожает из-за налогового манёвра
В следующем году пройдёт очередной этап налогового манёвра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти, добавила она, передаёт РИА Новости.