Происшествия
Российская газетаПод Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
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«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
КП - Новосибирсквчера в 23:43
В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:24
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Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Политика
Зеленский совершил тайный ночной визит на передовую в Донбассе
По словам Романа Бессмертного, ранее принимавшего участие в переговорах в столице Белоруссии по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, тайная поездка Зеленского — чрезвычайно опасный маневр, пишет «Обозреватель».
ГЛАС.RU 04:14
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Политика
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 02:10
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Экономика
Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru
Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Ведомости 03:48
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Авто
Lada Kalina поехала на водороде
На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina.
Российская газета 02:15
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.
Российская газета 01:47
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Музыка
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия
Начальник полиции Ступина задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru вчера в 11:20
Общество
Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки
В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе.
Lenta.ru 04:23
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
Тысячи российских военных в Восточном округе подняли по тревоге. Тем самым будет оценен уровень боевой готовности военнослужащих.
9111.ru 03:37
Авто
В Петербурге продажи автомобилей падают уже полгода
В январе-сентябре 2019 года в Петербурге было продано 112 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Gazeta.SPb 03:47
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Политика
Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что Россия не стала поставлять Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля.
Lenta.ru 04:11
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Гаджеты
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync
3DNews вчера в 02:11