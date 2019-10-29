Происшествия
РБКПод Новосибирском произошло землетрясение
Под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2, а в Новокузнецке — около 1. Как сообщили в областном МЧС, отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района — их почувствовали жители Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, передает «Новосибирск онлайн».
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«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
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В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе
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