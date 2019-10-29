Происшествия

РБКРБКПод Новосибирском произошло землетрясение

Под Кемеровом магнитуда толчков составила около 2, а в Новокузнецке — около 1. Как сообщили в областном МЧС, отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 км в четырех деревнях Искитимского района — их почувствовали жители Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово, передает «Новосибирск онлайн».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

5 фактов о землетрясении под Новосибирском

НГСвчера в 23:48

Землетрясение произошло в Новосибирской области

ГТРК Новосибирсквчера в 23:06

Землетрясение произошло под Новосибирском

Тайга.инфовчера в 22:26

«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов

КП - Новосибирсквчера в 23:43

В Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово ощутили толчки землетрясения в Искитимском районе

Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:24

Искитимский район встряхнуло мощное землетрясение

VN.RUвчера в 23:50

Жители четырех деревень в Новосибирской области почувствовали землетрясение

РИА Новостивчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями

В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Экономика

В Беларуси возмутились отсутствием транша Стабилизационного фонда

Ближе к вечеру появилась информация в СМИ о том, что Евразийский Фонд уведомил Минск: Беларусь не получит последний транш помощи, так как срок обращения истек еще 30.06.2019, а продление Беларусь не запрашивала.
Вечерний курьер вчера в 14:25
Происшествия

Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Московский Комсомолец 00:27
Футбол

СМИ узнали, что едят футболисты «Зенита» в раздевалке после матчей

Игроки футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке после матчей получают пищу, богатую углеводами.
Петербургский дневник 01:07
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Происшествия

Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

Bash.News 01:20
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 26 октября в 15:30
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Известия вчера в 06:47
Кино

Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»

Московский Комсомолец вчера в 22:19
Авто

Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize

Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня вчера в 05:24
Кино

Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году

Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.
ТАСС вчера в 01:10
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Metaratings вчера в 10:33
Политика

Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Здоровье

Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере

Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.
ИА Крыминформ вчера в 08:12
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат

Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
ТАСС вчера в 22:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное