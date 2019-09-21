В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины по Одесской области. Столкновение произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Футбол «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.

Здоровье Лечение лептоспироза зависит от длительности и тяжести симптомов Приблизительно у 90% пострадавших присутствуют легкие гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, мышечная боль и головная боль.

Происшествия Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле «Альфастрахование» заплатит $46,1 млн за аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, еще $43,5 млн пойдут на выплаты за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево, следует из презентации замгендиректора по авиационному страхованию компании «АльфаСтрахование» Ильи Кабачника.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Общество Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Авто Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.

Путешествия Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Здоровье Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Культура В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Футбол «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Происшествия Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.