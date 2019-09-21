В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины по Одесской области. Столкновение произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

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