Происшествия
Российская газетаПод Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января.
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с чего всё началось
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.ТАСС04:44
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