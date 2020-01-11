Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

с чего всё началось

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января.

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

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