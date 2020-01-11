Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПод Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января.
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с чего всё началось

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
ТАСС04:44

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Известия04:56

Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП под Орлом. Погибли три человека

Телеканал 360°05:12

Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие

Газета.Ru05:01

Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

РБК07:41

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

ТАСС04:44

В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы

РИА Новости05:15

Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Орлом

РЕН ТВ03:48
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