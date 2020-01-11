Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

с чего всё началось

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:40 на 400-м километре автодороги М-2, недалеко от населенного пункта Шахово.

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

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