Происшествия
РИА НовостиВ ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:40 на 400-м километре автодороги М-2, недалеко от населенного пункта Шахово.
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Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.ТАСС04:44
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