Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПод Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января.
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с чего всё началось

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
ТАСС04:44

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Известия04:56

Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП под Орлом. Погибли три человека

Телеканал 360°05:12

Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие

Газета.Ru05:01

Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

РБК07:41

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

ТАСС04:44

В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы

РИА Новости05:15

Кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Орлом

РЕН ТВ03:48
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CNN: Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата

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РБК 10:48
Происшествия

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Происшествия

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Общество

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Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
RT на русском 11:46
Общество

Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

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Происшествия

В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули

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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
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Для индийских астронавтов составили меню

Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.
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Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

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Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

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REGNUM 09 января в 21:22
Авто

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Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
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Канал FX продлил «Американскую историю ужасов» на три сезона

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