Происшествия
Российская газетаПод Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.ТАСС04:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Технологии
Робокот MarsCat стал доступен для продаж в Китае
Китайские изобретатели представили уникального робокота за 700 долларов, который распознает голос хозяина и меняется в зависимости от его поведения.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для РФ
Kia в своем рекламном ролике рассказала про новый кроссовер Seltos, который уже скоро поступит в продажу.
Армия и оружие
США назвали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Протестующие в Иране потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Би-би-си».
Происшествия
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян, ночью возвращавшихся в гостиницу после вечеринки.
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Политика
Президент РФ раскритиковал власти Крыма
Армия и оружие
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Шоу-бизнес
«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой
Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Кино
Канал FX продлил «Американскую историю ужасов» на три сезона
Биатлон
Поршнев заменит Елисеева на эстафете Кубка мира в Оберхофе
Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Здоровье
Порядок оказания «взрослой» стоматологической помощи будет обновлен
Минздрав России представил проект нового Порядка медпомощи взрослым в стоматологии (проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях").