Происшествия
ИзвестияНазвана возможная причина смертельного ДТП под Псковом
По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», пишет «Газета.ру».
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с чего всё началось
Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.ТАССвчера в 19:08
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Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП
Псковская Лента Новостей03:56
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
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