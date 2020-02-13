Происшествия

ИзвестияИзвестияНазвана возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», пишет «Газета.ру».
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с чего всё началось

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
ТАССвчера в 19:08

Подробнее о событии

В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области

РБК04:19

Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области

RT на русском02:11

«Один только выжил»: погибшие в ДТП под Псковом ехали в сторону Киева

РЕН ТВвчера в 19:55

Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП

Псковская Лента Новостей03:56

После ДТП с микроавтобусом под Псковом возбудили дело

ТАССвчера в 23:13

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области

РИА Новости02:22

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфаксвчера в 19:20
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Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
МонаВиста вчера в 12:58
Наука

Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

Как уточнили исследователи, если коронавирус похож на другие вирусы семейства, он может жить на поверхности предметов, на которые попал, до девяти дней.
ФАН 04:35
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер ждет первенца от Джо Джонаса

23-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тернер подарит первенца 30-летнему музыканту Джо Джонасу, сообщили СМИ.
WMJ.ru вчера в 13:17
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Кино

Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
iReactor вчера в 16:14
Политика

Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:42
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Здоровье

РПЦ и Минздрав напомнили медикам о бездомных и клятве Гиппократа

Ранее Минздрав РФ направил информационное письмо в регионы о порядке оказания медицинской помощи бездомным при отсутствии полиса ОМС, напомнили в РПЦ.
РИА Новости 05:15
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Lenta.ru 03:12
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Экономика

Исследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Московский Комсомолец 05:06
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Популярная механика 03:10
Происшествия

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК 02:55
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Политика

Комитет Госдумы одобрил 14 поправок в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал 14 поправок в Конституцию, которые должны изменить главу Основного закона о Федеральном Собрании.
Российская газета вчера в 09:55
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Игры

Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована

Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
LoginCasino.com 05:03
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии. В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе.
Piter.tv 04:54
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Главное