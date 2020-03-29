В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

с чего всё началось

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции «Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Общество Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Финансы ВЭБ.РФ получил субсидию на 242 млрд рублей в 2019 году ВЭБ.РФ получил в 2019 году субсидию в размере 242,1 млрд руб. Их направили на компенсацию убытков госкорпорации от проектов, начатых до начала 2018 года, говорится в отчетности.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Наука В России создали три препарата против COVID-19 В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.