Коронавирус
Московский КомсомолецПод Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Читать в источнике
Оценить719
с чего всё началось
В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.Псковское агентство информациивчера в 10:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
Псковское агентство информациивчера в 10:20
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты
У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Космос
Черный снег Новосибирской области стал заметен из космоса
Космические аппараты Sentinel-2 и Метеор-М предоставили новые снимки снежного покрова в Искитимском районе.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Общество
Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса
Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Финансы
ВЭБ.РФ получил субсидию на 242 млрд рублей в 2019 году
ВЭБ.РФ получил в 2019 году субсидию в размере 242,1 млрд руб. Их направили на компенсацию убытков госкорпорации от проектов, начатых до начала 2018 года, говорится в отчетности.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Происшествия
Новых случаев коронавируса в Омской области не выявлено
Региональный минздрав предоставил данные о ситуации с коронавирусом на территории Омской области.
Происшествия
В Екатеринбурге три пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Состояние трех пациентов в Свердловской области с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона.
Наука
В России создали три препарата против COVID-19
В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.