Происшествия
Газета.RuПод Псковом при ДТП погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области. Выжили двое: водитель фуры и один пассажир. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.
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с чего всё началось
Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.ТАССвчера в 19:08
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Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП
Псковская Лента Новостей03:56
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Происшествия
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Здоровье
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Происшествия
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Экономика
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Происшествия
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Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
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Жириновский пришел в белых перчатках на заседание Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский пришел в четверг, 13 февраля, в белых перчатках на заседание Госдумы.