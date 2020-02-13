Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Псковом при ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области. Выжили двое: водитель фуры и один пассажир. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.
Читать в источнике
Комментировать264
с чего всё началось

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
ТАССвчера в 19:08

Подробнее о событии

После ДТП с микроавтобусом под Псковом возбудили дело

ТАССвчера в 23:13

Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области

RT на русском02:11

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области

РИА Новости02:22

В Сети появилось видео с места ДТП с украинцами в Псковской области

РБК04:19

Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП

Псковская Лента Новостей03:56

«Один только выжил»: погибшие в ДТП под Псковом ехали в сторону Киева

РЕН ТВвчера в 19:55

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфаксвчера в 19:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Экономика

Аналитики «Авито» сообщили о снижении цен на дачи по всей России

Средняя стоимость продажи дач в регионах России составила 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м, за год данный показатель снизился на 5%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито-Недвижимость».
РБК вчера в 06:02
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
StarHit.ru 10 февраля в 14:30
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Газета.Ru 06:23
Политика

Песков усомнился в объективности соцопросов

Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.
Городовой 05:41
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Армия и оружие

Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы

Суть событий вчера в 10:41
Политика

Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении

Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Известия 06:05
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:03
Происшествия

В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

Новый День 05:55
Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
Политика

В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Российская газета 06:43
Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Здоровье

В Китае резко выросло число смертей от коронавируса

Число новых случаев заражения вирусом в Хубэй достигло 14 840 человек.
9111.ru 02:48
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Известия 06:23
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

REGNUM 02:35
Общество

«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля

По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Медиазона 04:59
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Биатлон

Фуркад жестко ответил Резцовой на обвинения в применении препаратов

РИА Новости 06:09
Политика

Жириновский пришел в белых перчатках на заседание Госдумы

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский пришел в четверг, 13 февраля, в белых перчатках на заседание Госдумы.
Известия 05:39
Главное