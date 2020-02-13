Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

с чего всё началось

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области. Выжили двое: водитель фуры и один пассажир. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

Под Псковом при ДТП погибли восемь человек

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