На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

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