Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
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Все погибшие в ДТП под Псковом имеют гражданство Украины

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В Псковской области в ДТП с фурой погибли восемь человек

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Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

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