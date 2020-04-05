Сотрудники полиции Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным РИА Новости, сообщение об убийстве в поселке Елантьевка поступило четвертого апреля в 22.00.

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

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