В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.

с чего всё началось

Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает корреспондент «Известий».

Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью

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