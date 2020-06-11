Происшествия
ИзвестияПогибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает корреспондент «Известий».
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с чего всё началось
В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.Телеканал 360°01:06
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Общество
Школьники смогут получить аттестаты 15 июня
Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 08:29
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
Экономика
Петербургская ГК «Галактика» привлекла крупного инвестора
Московская компания «Латео» стала совладельцем петербургской группы компаний «Галактика» (один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране).
РБК Санкт-Петербург 07:40
Технологии
AMD раздаёт ПК-версию Horizon: Zero Dawn при покупке процессоров Ryzen 3000
Компания AMD запускает акцию, которая позволяет при покупке определённых процессоров серии Ryzen 3000 получить бесплатную копию ПК-версии игры Horizon: Zero Dawn Complete Edition.
3DNews 08:52
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
РЕН ТВ 07:26
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 08:41
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Происшествия
На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек
RT на русском 08:35
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию
Спецбортом из Франкфурта прилетели представители BMW, Siemens, Knauf и других фирм В ночь на четверг в Домодедово прибыл спецборт из Франкфурта, которым в Россию вернулись топ-менеджеры многих немецких и европейских компаний.
Коммерсантъ 07:27
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
Футбол
Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
На Центральном рынке Севастополя произошел пожар
"Было установлено, что на территории рынка имеется плотное задымление, происходит горение мусора на контейнерной площадке, находящейся на территории Центрального рынка", - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Новый Севастополь 08:12
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33