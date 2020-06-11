Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Общество Фестиваль «Нашествие» перенесли Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года. 150

Здоровье В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.

Спорт USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.

Политика В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,5K

Общество К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Наука Обнаружены следы двуногих крокодилов мелового периода Кён Су Ким (Kyung Soo Kim) и его коллеги изучали мезозойские окаменелости местной формации Чинджу, обнаружив цепочки следов, оставленные двуногим животным. 5

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Происшествия Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская. 7

Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 31

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Баскетбол «Химки» сделали выгодное предложение Шведу Отмечается, что вероятнее всего, контракт будет продлен, а Швед покинет "Химки" только при наличии предложений из клубов НБА.

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 198