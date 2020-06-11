Происшествия
REGNUMПод Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.
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Общество
Фестиваль «Нашествие» перенесли
Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Общество
Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 14:50
Здоровье
В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом
В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.
Уральский меридиан 02:27
Автоспорт
Жан Алези: «Шумахер приходил в „Феррари“ с целой командой, а Феттель — со шлемом и комбинезоном»
Феттель же пришел в «Феррари» только со шлемом, комбинезоном и опытом.
Спорт-Экспресс 03:43
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Происшествия
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости вчера в 06:19
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:08
Спорт
USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана
Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.
РИА Новости 01:33
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Политика
В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России
Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 05:46
Политика
Белорусская рота почётного караула примет участие в параде в Москве
News.ru 10 июня в 09:40
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания вчера в 10:16
Наука
Обнаружены следы двуногих крокодилов мелового периода
Кён Су Ким (Kyung Soo Kim) и его коллеги изучали мезозойские окаменелости местной формации Чинджу, обнаружив цепочки следов, оставленные двуногим животным.
Naked Science 03:21
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Происшествия
Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области
Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс вчера в 15:54
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru вчера в 03:06
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Футбол
Болельщик в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть матч вживую
LiveResult.Ru вчера в 11:00
Баскетбол
«Химки» сделали выгодное предложение Шведу
Отмечается, что вероятнее всего, контракт будет продлен, а Швед покинет "Химки" только при наличии предложений из клубов НБА.
ProstoProSport 02:31
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат 10 июня в 11:11
Политика
Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Газета.Ru 01:45