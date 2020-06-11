В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.

с чего всё началось

Церемония прощания с умершим прошла в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем селе Константиново. На похороны пришли родные и близкие Захарова. Ранее церемония прощания с Захаровым состоялась в Москве при Институте имени Н.В. Склифосовского, в котором мужчина умер от полученных в ДТП травм.

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