Происшествия
РБКПогибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области
Церемония прощания с умершим прошла в храме Казанской иконы Божией Матери в соседнем селе Константиново. На похороны пришли родные и близкие Захарова. Ранее церемония прощания с Захаровым состоялась в Москве при Институте имени Н.В. Склифосовского, в котором мужчина умер от полученных в ДТП травм.
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с чего всё началось
В траурном зале при Институте имени Склифосовского прошла церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.Телеканал 360°01:06
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Технологии
В России создадут глобальную сеть беспилотников
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для крупных исследовательских миссий.
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Общество
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
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Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Футбол
«Севилья» — «Бетис»: ставка Олега Жукова на встречу 28-го тура Примеры
Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».
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Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
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В Омской области отменили режим самоизоляции
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Российская газета 11:10
Общество
Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество
В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска
Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
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Гаджеты
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5.
Megaobzor.com 03:54
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат вчера в 16:31
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Политика
Евросоюз отказался пускать россиян
Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Политика
Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение
Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Общество
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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
Транспорт
В Курганской области изменили порядок въезда в регион
В Курганской области с 15 июня начнут действовать новые правила въезда на территорию региона.
Уральский меридиан 07:01
Происшествия
В Брянске задержали напавших на полицейского мужчин
Как пояснили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Брянской области, сотрудники ППС остановили пьяных мужчин.
БрянскToday 03:03
Общество
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В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Происшествия
Калининградец разбил автобусную остановку своим земляком
В Калининграде уличная видеокамера сняла драку, во время которой разбили автобусную остановку.
Русский Запад 11:09
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50