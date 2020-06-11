Происшествия
REGNUMПод Рязанью потерпел крушение легкомоторный самолёт
Рязань, 11 июня 2020, 22:01 — REGNUM Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Самолёт модели Х-32 «Бекас» упал у деревни Авдотьинка, разлива топлива не было, на земле повреждений нет.
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Политика
США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии
Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
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В России отменили рок-фестиваль «Нашествие»
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Европейско-Азиатские новости 00:27
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru вчера в 11:34
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия вчера в 08:03
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
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Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
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Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Общество
Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня
Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня.
Агентство Москва вчера в 14:17
Общество
Как в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science 10 июня в 04:23
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 10 июня в 00:30
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Актуальные Новости 09 июня в 02:33
Происшествия
На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива
Lenta.ru вчера в 04:09
Космос
В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
Городовой вчера в 02:25
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Здоровье
Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка
Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.
Lenta.ru 00:05
Экономика
Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых
Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Транспорт
С 11 июня стартуют продажи билетов в Крым по новым направлениям
Первый канал вчера в 00:02
Происшествия
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу
В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02