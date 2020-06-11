Рязань, 11 июня 2020, 22:01 — REGNUM Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Самолёт модели Х-32 «Бекас» упал у деревни Авдотьинка, разлива топлива не было, на земле повреждений нет.

Политика США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».

Происшествия Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 105

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Здоровье Медик рассказала об опасности холодных рук и ног Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Политика Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок". 1,5K

Космос Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал. 6

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 4,4K

Здоровье Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.

Экономика Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.