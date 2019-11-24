Происшествия
Газета.RuПод Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT. Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.
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Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Кино
«Холодное сердце 2» возглавил прокат в США
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Происшествия
Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Политика
Без превышения: в России предложили расширить право на самооборону
Депутат пояснил, что сейчас граждане могут попасть под "превышение пределов необходимой самообороны", по которой на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.
Футбол
Канте объяснил свое решение не переходить в «ПСЖ»
Отчетливо понимал, что мне хорошо в «Челси». Решение не переходить в «ПСЖ» было принято по спортивным причинам.
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Авто
Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте
В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.
Культура
Лоза оценил «Детское Евровидение»: Слава богу, не победили
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал итоги международного конкурса "Детское Евровидение" в беседе с Пятым каналом.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме
Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
Музыка
Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Гаджеты
Учёный Иван Пупырёв: «Русские выросли на слове „надо“»
Русский мозг для Минобороны США Елена Плотникова, "АиФ": Иван, ваша карьера по факту началась в Японии.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Общество