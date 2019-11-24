Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT. Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.
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В Балаково восьмилетняя девочка провалилась под лед и погибла

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Гибель семилетней девочки в Балакове. Подробности

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В Балакове 8-летняя девочка провалилась под лед и погибла

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Гибель девочки на пруду в Балаково расследует Следственный комитет

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
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В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

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Футбол

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 1:0 (2-й тайм)

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в сложных ситуациях дважды в течение пяти секунд выручил партнеров в игре 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед».
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Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Фигурное катание

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
ТАСС Спорт вчера в 07:53
Теннис

Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.
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Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
РБК 11:44
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Религия

Епифаний допустил празднование Рождества на Украине 25 декабря

Глава созданной в прошлом году Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний полагает, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.
Ридус вчера в 09:08
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Новая версия отечественного внедорожника Niva в своем названии лишится указателя бренда Chevrolet в связи с уходом General Motors с рынка России.
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Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

РИА Новости 07:14
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)

Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".
РИА Новости 11:26
Культура

Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
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Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и сбежал в Карелию

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Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
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Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Футбол

Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
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Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
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Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
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В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе

Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Мосмонитор 22 ноября в 02:06
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