Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT. Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.
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