Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT. Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.
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В Балаково восьмилетняя девочка провалилась под лед и погибла

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Гибель девочки на пруду в Балаково расследует Следственный комитет

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
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Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.
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Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости 19:37
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«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»

«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет.
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Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
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В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
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Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах

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Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции

Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.
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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

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Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
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Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
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Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
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Двое россиян спасены с перевернувшейся лодки в Южной Корее

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