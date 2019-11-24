В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT. Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

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