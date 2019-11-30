По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

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