Происшествия
ТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
В Госдуме оценили идею Киева запретить прямые поставки газа из России
Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на предложение украинской партии "Европейская солидарность" внести в Верховную раду проект постановления, в соответствии с которым будут запрещены прямые закупки газа у России.
Спорт
Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
Армия и оружие
Египет осудил договоренности Эрдогана с террористами ПНС Ливии
Власти Египта осудили подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань
Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Происшествия
Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на людей в Гааге
Подозреваемый по делу о нападении на людей в Гааге задержан, сообщила полиция города в субботу, 30 ноября.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Авто
Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Хоккей
Один из хоккеистов «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за жены
Президент хоккейного клуба «Авангард» объяснил, почему расторгли контракт с Никитой Щербаком.
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Футбол
«Фиорентина» уступила «Лечче», потерпев третье поражение подряд
«Фиорентина» потерпела поражение от «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Футбол
Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после домашнего матча с «Уралом» (0:0) в 18-м туре РПЛ, а также подтвердил, что игрокам его команды стали выплачивать долги по зарплате.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Автоспорт