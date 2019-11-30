Происшествия

ТАССТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

РИА Новости13:02

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

ТАСС13:20

В Красном Куте дети нашли в реке тело новорожденной девочки

Московский Комсомолец12:25

В Саратовской области в реке обнаружили тело новорожденного ребенка

РБК14:27

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru13:10

Российские дети нашли вмерзшего в лед младенца

Lenta.ru13:44

СК начал проверку после обнаружения тела младенца в реке под Саратовом

RT на русском14:29
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Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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В Госдуме оценили идею Киева запретить прямые поставки газа из России

Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на предложение украинской партии "Европейская солидарность" внести в Верховную раду проект постановления, в соответствии с которым будут запрещены прямые закупки газа у России.
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В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
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Египет осудил договоренности Эрдогана с террористами ПНС Ливии

Власти Египта осудили подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
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Происшествия

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Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

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Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму

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Подозреваемый по делу о нападении на людей в Гааге задержан, сообщила полиция города в субботу, 30 ноября.
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Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней

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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после домашнего матча с «Уралом» (0:0) в 18-м туре РПЛ, а также подтвердил, что игрокам его команды стали выплачивать долги по зарплате.
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

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Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

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