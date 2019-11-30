Происшествия
ТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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Политика
Госдеп обеспокоился российским законом об иноагентах
Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.
Футбол
Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
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На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
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Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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80 лет назад началась советско-финская война
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Ученые выявили смертельную опасность жирной пищи
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
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Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
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Mi Band 4 NFC, Redmi 8A, Mi Notebook Pro 15,6, Mi TV 4A подешевели
Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Армия и оружие
Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО
Отвечая на вопрос журналиста о главной угрозе для НАТО, Столтенберг заявил, что это, без сомнения Россия, именно она является главной угрозой для альянса.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Политика
Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины
Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство
С сегодняшнего дня (1 декабря 2019 года, воскресенье) на боевое дежурство заступает первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 типа "Контейнер".
Экономика
«Транснефть» отложила деньги на хлор
Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Общество
В Благовещенске завершили строительство моста через Амур в Китай
Единственный мост из России в Китай достроили в Благовещенске на реке Амур.
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Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
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Что изменится в жизни россиян в декабре
Пенсионные накопления 1 декабря 2019 года завершается переходная кампания, по итогам которой граждане РФ должны определиться со страховщиком пенсионных накоплений.