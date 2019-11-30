Происшествия

ТАССТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

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Российские дети нашли вмерзшего в лед младенца

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В Красном Куте дети нашли в реке тело новорожденной девочки

Московский Комсомолецвчера в 12:25

В Саратовской области в реке обнаружили тело новорожденного ребенка

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Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

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Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге

Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

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Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
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В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
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Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

Педагог попросил его покинуть класс. Сообщается, что подросток неоднократно оскорблял других учителей и угрожал им.
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Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

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