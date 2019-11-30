Происшествия
ТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» в обход Украины
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Общество
Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге
Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Политика
В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Единоборства
Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA
В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Происшествия
Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён
Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
Здоровье
Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области
Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не скучает по сцене
Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Происшествия
Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе
Педагог попросил его покинуть класс. Сообщается, что подросток неоднократно оскорблял других учителей и угрожал им.
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе
Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Происшествия