Происшествия
ТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
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В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
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Наконец, появилась в продаже и LADA Vesta с вариатором и новым 1,6-литровым двигателем от Renault-Nissan.
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Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
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Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
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