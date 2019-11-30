Происшествия

ТАССТАССПод Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
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В Саратовской области на реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

РИА Новости13:02

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

ТАСС13:20

В Красном Куте дети нашли в реке тело новорожденной девочки

Московский Комсомолец12:25

В Саратовской области в реке обнаружили тело новорожденного ребенка

РБК14:27

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru13:10

Российские дети нашли вмерзшего в лед младенца

Lenta.ru13:44

СК начал проверку после обнаружения тела младенца в реке под Саратовом

RT на русском14:29
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM вчера в 12:20
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости вчера в 05:57
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru вчера в 15:47
Футбол

«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:53
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Франции после заявления Эрдогана о Макроне

Посол Турции во Франции будет вызван во французский МИД после высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Rambler News Service вчера в 11:37
Космос

Илон Маск не разорит провайдеров

Специалист крупной IT-компании, который пожелал остаться неизвестным, в беседе с корреспондентом «Засекина» выразил сомнение, что к интернету от Илона Маска будет легко подключиться.
Засекин.ру 27 ноября в 23:50
Наука

У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца

Американские палеонтологи пришли к выводу, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
МИР 24 17:04
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли следы наркотиков

В городе Волоколамск Московской области СК проводит проверку по публикации в Интернет об обнаружении в крови 2-летнего мальчика следов наркотика.
SMINEWS в Подольске 13:48
Происшествия

Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую задержали

News.ru 28 ноября в 02:22
Политика

Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России

Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны.
ФАН 16:52
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Армия и оружие

На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные

РИА Новости 16:21
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Игры

Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря

Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
3DNews 28 ноября в 01:55
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU 10:31
Общество

Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге

Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
RuNews24.ru 00:50
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете

РБК 10:36
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Вести.Ru 15:39
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Культура

Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера

В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
ОК! вчера в 00:52
Гаджеты

Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb вчера в 04:24
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 17:40
Главное