Происшествия

REGNUMREGNUMПод Смоленском два сотрудника Росгвардии попали под БТР

Двое военнослужащих Росгвардии попали под бронетранспортёр в Смоленской области. Один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает 17 сентября портал Readovka67 со ссылкой на источник. Несчастный случай произошел в ходе учений.
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БТР сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области

ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.
ТАСС05:40

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На военных учениях БТР сбил двух росгвардейцев, один из них погиб

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И года не прослужил. Военная прокуратура начала проверку по факту трагедии на учениях в Смоленской области

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В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

О чем говорит Смоленск05:15

В Росгвардии подтвердили гибель солдата на учениях под Смоленском

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Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
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Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

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Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию

Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
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