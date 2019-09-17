Происшествия
REGNUMПод Смоленском два сотрудника Росгвардии попали под БТР
Двое военнослужащих Росгвардии попали под бронетранспортёр в Смоленской области. Один из них погиб, второй находится в больнице, сообщает 17 сентября портал Readovka67 со ссылкой на источник. Несчастный случай произошел в ходе учений.
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с чего всё началось
ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.ТАСС05:40
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