Коронавирус
ИА Красная ВеснаПод Смоленском власти изолировали дом престарелых
Дом-интернат для престарелых и инвалидов города Вязьмы Смоленской области был изолирован, заявил губернатор региона Алексей Островский 10 апреля на своей странице в соцсети Instagram.
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В Вяземском районе коронавирус выявили у сотрудника дома-интерната для престарелых
Главная Тема10 апреля в 04:07
У сотрудника Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подозревают коронавирус
Readovka67.ru10 апреля в 03:50
Первичный тест выявил коронавирус у сотрудника дома престарелых в Смоленской области
Интерфакс - Россия10 апреля в 03:29
В Вяземском доме престарелых тест выявил подозрение на COVID
Московский Комсомолец Смоленск10 апреля в 03:28
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
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Публичное обращение для русскоговорящих жителей Нью-Йорка записала поэтесса Айгель Гайсина из Набережных Челнов, которая является частью дуэта «Аигел».
Kazanfirst.ru 10:59
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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
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Экономика
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
Министр энергетики России Александр Новак считает, что кризисная ситуация на мировом нефтяном рынке может затянуться до конца 2020 года.
Комсомольская правда 12:12
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Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Здоровье
В Астрахани официально подтвердился коронавирус у 29 человек
По данным регионального минздрава, окончательный диагноз поставили 29 людям. Хотя на утро 12 апреля число зараженных было 27.
Московский Комсомолец 10:53
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Наука
Одиночество в сети: психологические последствия самоизоляции
В своей книге "Сила других людей" исследователь феномена тотального одиночества Майкл Бонд описывает интересные случаи его влияния на психику.
Naked Science 07:38
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Общество
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
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Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
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Из-за метели на трассах Саратовской области массово застревают авто
На трассах в Саратовской области из-за сильной метели массово застревают автомобили.
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