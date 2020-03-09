Происшествия
REGNUMПод Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
В Тамбовской области следственные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве, возбуждённом после исчезновения 13-летней девочки в селе Бокино Тамбовского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 9 марта.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество
В Италии из-за коронавируса закроют все горнолыжные курорты
В Италии из-за вспышки коронавируса закрываются все горнолыжные курорты. Об этом заявил министр по делам регионов Франческо Бочча.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Финансы
Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля
Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Происшествия
Массовое ДТП с маршруткой из Луги произошло на Пулковском шоссе
На Пулковском шоссе на въезде в Петербург произошло крупное ДТП с пятью машинами, повреждена в том числе маршрутка №844 из Луги.
Армия и оружие
Армия Турции атаковала позиции правительственных войск Сирии в Идлибе
Политика
Российский посол встретился с главой минфина США
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали в Москве
Стало известно о том, что в Москве медикам пришлось экстренно госпитализировать актрису Галину Киндинову.
Футбол
Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке
Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на водородной станции
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
Авто
Bentley пока не торопится с выпуском электрокаров
Не исключено, что первый электрокар Bentley может появится как результат работы придворного ателье Mulliner, выпущенный ограниченным тиражом.
Экономика
Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска
Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
Музыка
Архивная музыка проданной за сотни миллионов «Мелодии» появится в плейлистах для бизнеса
В начале февраля легендарная музыкальная фирма «Мелодия», владеющая правами на сотни тысяч советских записей, оказалась продана с молотка за 330 млн рублей малоизвестной компании «Формакс».
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.