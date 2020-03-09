Происшествия
REGNUMПод Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
В Тамбовской области следственные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве, возбуждённом после исчезновения 13-летней девочки в селе Бокино Тамбовского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 9 марта.
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