В Тамбовской области следственные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве, возбуждённом после исчезновения 13-летней девочки в селе Бокино Тамбовского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 9 марта.

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общество Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения.

Экономика Фондовые торги в США закрылись падением индексов В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.

Армия и оружие США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Финансы Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.