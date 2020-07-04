с чего всё началось

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслава Худина.

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

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