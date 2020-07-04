Происшествия

RT на русскомRT на русскомПод Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслава Худина.
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с чего всё началось
- Сообщение о загорании деревянного храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени, - сообщает
 ГУ МЧС России по Томской области.
Российская газета05:57

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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Интерфакс06:30

В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

РИА Новости07:18

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

RT на русском07:11

Власти: пожар, уничтоживший деревянный храм в Зоркальцево, возник из-за удара молнии

vtomske.ru06:42

Огонь полностью уничтожил деревянную церковь в томском Зоркальцеве

РИА Томск07:25

Храм XIX века вспыхнул в Томске и сгорел полностью. Видео

Телеканал 360°05:16

В Томской области спасатели ликвидировали пожар в старинной церкви

ТАСС07:10
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета 02 июля в 09:11
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Экономика

Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
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Шоу-бизнес

Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы

3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Политика

На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
RT на русском 05:41
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Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru 02 июля в 11:42
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Россия не имеет права требовать что-либо от Украины, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.
Известия 07:19
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес

Директор МакSим опубликовала первое фото певицы после исчезновения

Директор российской популярной певицы МакSим (Марина Абросимова) — Маргарита Соколова — опубликовала первое фото исполнительницы после исчезновения.
News.ru 07:58
1
Общество

Испанский специалист перечислил ошибки при приготовлении яиц

Пищевой технолог из Испании Марио Санчес перечислил ошибки при приготовлении яиц. Он утверждает, что они влияют на безопасность блюда.
Ясно 02:42
Здоровье

Козловских объяснил причину появления письма о занижении статистики

В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
Уральский меридиан вчера в 08:07
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Единоборства

Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен

Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП

Телеканал RTVI вчера в 09:00
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Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне

Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 08:02
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
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Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
57
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Live24 07:22
9
Общество

Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
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Энергетика

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
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Происшествия

СКР запросил разрешение на возбуждение дел против трех судей

Глава СКР Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей.
9111.ru 06:52
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
316
Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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