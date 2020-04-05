Происшествия

1pnz.ru1pnz.ruПод Тулой мужчина открыл стрельбу по полицейским

По данным пресс-служба регионального управления Росгвардии, гражданин открыл стрельбу по охотникам, а потом по прибывшим правоохранителям.
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Опубликовано видео задержания стрелка из Тульской области

MySLO.ru07:20

Россиянин открыл стрельбу по охотникам и полицейским

Lenta.ru05:05

Видео задержания стрелявшего в полицейских жителя Тульской области

RT на русском06:48

В Тульской области задержали стрелявшего в полицейских мужчину

РБК05:40

СК возбудил дело против жителя Тульской области, стрелявшего в охотников и полицейских

ТАСС06:08

СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в охотников и полицейских

Эхо Москвы07:00

По факту стрельбы в Веневском районе возбуждено уголовное дело

Тульские новости06:13
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Футбол

«Милан» хочет приобрести форварда «Наполи»

Итальянский "Милан" хочет приобрести форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 09:34
Общество

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Политика Сегодня 10:24
Общество

Старовойт рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции

Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Kursk.com 08:20
Армия и оружие

Два луганских милиционера погибли под обстрелами ВСУ

REGNUM вчера в 23:31
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
Слово и Дело 03:07
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничения продажи крепкого алкоголя в нерабочие дни.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 03 апреля в 14:48
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В Испании третий день снижается суточное число умерших от коронавируса

В Испании за сутки скончались 674 пациента с коронавирусом. Это число смертей стало самым низким за последние десять дней.
BFM.ru 06:21
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Общество

Названы 6 регионов России без коронавируса

В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:55
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Московский Комсомолец 10:15
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч

Жертвами вируса стали два пациента. Всего по состоянию на 5 апреля в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом.
TV BRICS 06:39
Общество

В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
RT на русском 07:58
Общество

Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции

Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:46
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Здоровье

ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса

Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Югополис 03 апреля в 04:07
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Футбол

Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин

Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 07:11
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
REGNUM 08:57
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Политика

Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически.
ТАСС 09:39
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
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