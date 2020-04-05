По данным пресс-служба регионального управления Росгвардии, гражданин открыл стрельбу по охотникам, а потом по прибывшим правоохранителям.

Под Тулой мужчина открыл стрельбу по полицейским

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Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Происшествия Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Общество В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.

Общество Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Футбол Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.

Транспорт РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.

Общество Из каких стран завезли коронавирус в Россию Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

Единоборства Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.