Происшествия
1pnz.ruПод Тулой мужчина открыл стрельбу по полицейским
По данным пресс-служба регионального управления Росгвардии, гражданин открыл стрельбу по охотникам, а потом по прибывшим правоохранителям.
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Футбол
«Милан» хочет приобрести форварда «Наполи»
Итальянский "Милан" хочет приобрести форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Общество
Старовойт рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции
Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Армия и оружие
Два луганских милиционера погибли под обстрелами ВСУ
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
Члены комитета попросили россиян не вестись на уловки мошенников и не открывать никому двери: под предлогом дезинфекции они могут совершить в квартире кражу или другие преступления.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничения продажи крепкого алкоголя в нерабочие дни.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Общество
В Испании третий день снижается суточное число умерших от коронавируса
В Испании за сутки скончались 674 пациента с коронавирусом. Это число смертей стало самым низким за последние десять дней.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса
В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч
Жертвами вируса стали два пациента. Всего по состоянию на 5 апреля в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом.
Общество
В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
Общество
Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Здоровье
ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса
Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Футбол
Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин
Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
Общество
Из каких стран завезли коронавирус в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
Политика
Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи
Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.