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Российская газета
Российская газета

Под Тверью разбился истребитель Су-30

В лесу в Тверской области упал самолет Су-30 Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО, экипаж потерпевшего аварию самолета благополучно катапультировался и позже вышел на связь.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
Подробнее о событии
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ru08:23
ТАСС

В Тверской области упал Су-30

ТАСС08:13
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфакс08:00
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверь08:11
Афанасий-бизнес

Самолет Су-30 упал в Тверской области

Афанасий-бизнес08:06
ТОП Тверь

В Тверской области разбился истребитель Су-30

ТОП Тверь08:13
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новости07:55

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
РИА Новости07:25
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Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Известия06:55
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Activision опровергла слухи о взломе 500 тысяч аккаунтов Call of Duty

В ночь с 20 на 21 сентября в сети появились сообщения о том, что хакеры взломали больше 500 тысяч аккаунтов пользователей Activision, которые в том числе используются в играх серии Call of Duty, включая Warzone, Modern Warfare и Mobile.
Игромания.ру05:11

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 2402:32
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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