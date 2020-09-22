Под Тверью разбился истребитель Су-30
В лесу в Тверской области упал самолет Су-30 Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО, экипаж потерпевшего аварию самолета благополучно катапультировался и позже вышел на связь.В источнике
С чего всё началось
В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
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