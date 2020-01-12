Происшествия
РБКПод Тверью загорелся гостиничный комплекс
В Тверской области произошел пожар в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб», сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона. По предварительным данным, происшествие случилось в главном здании отеля, где загорелась кровля из сруба. Как писало «РИА Новости», площадь пожара составила 20 кв. м.
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Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Политика
Помпео и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Наука
Создали слиток золота из пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Экономика
Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Общество
Новые назначения в мэрии Якутска
Сегодня,13 января на общегородской планерке глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА объявила о новых кадровых назначениях, сообщает телеграм-канал «Якутск».
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Фигурное катание
Фигуристы Мозалев и Самсонов стали призерами юношеской Олимпиады
Представитель Японии Юма Кагияма стал обладателем золотой медали юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Как сказала Оксана Самойлова, ее сильно удивила новость о грядущем пополнении, поскольку на протяжении продолжительного времени она даже не знала о своем положении.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
В Бурятии отец погибшей девочки ответил Баиру Жамбалову
Сегодня ночью, 13 января, отец погибшей в смертельном ДТП девочки Максим Б. прокомментировал пост политика Баира Жамбалова, посвященный трагедии у села Батурино в Бурятии.
Футбол
«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера
Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Общество
В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд
Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году подбираются к отметке в $50 млрд, что стало новым рекордом Как сообщает ToDay News Ufa, при этом на родине кинопроката сборы падают и катастрофически.
Общество
Сапожников сделал замечание отделу рекламы администрации Читы
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сделал замечание отделу рекламы мэрии из-за плохой работы с рекламными конструкциями.
Экономика
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Спорт
Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.