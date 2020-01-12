В Тверской области произошел пожар в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб», сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона. По предварительным данным, происшествие случилось в главном здании отеля, где загорелась кровля из сруба. Как писало «РИА Новости», площадь пожара составила 20 кв. м.

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