Происшествия

РБКРБКПод Тверью загорелся гостиничный комплекс

В Тверской области произошел пожар в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб», сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона. По предварительным данным, происшествие случилось в главном здании отеля, где загорелась кровля из сруба. Как писало «РИА Новости», площадь пожара составила 20 кв. м.
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Пожар в «Конаково Ривер Клаб» Тверской области ликвидирован

КП - Тверь14:20

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

АиФ Тверь13:06

Пожар в гостиничном комплексе под Тверью локализовали

РИА Новости13:19

Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе под Тверью

ТАСС13:55

В Тверской области горит отель «Конаково Ривер Клаб»

Tverigrad.ru12:45

МЧС: пожар в отеле «Конаково Ривер Клаб» потушен

ТИА13:38

В отеле «Конаково Ривер Клаб» произошёл сильный пожар

Tvtver.ru13:02
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика

Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 09 января в 13:18
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM 15:43
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российская газета 09:33
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался продолжать работу над сиквелом

РИА Новости 10 января в 14:54
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com 14:42
Происшествия

Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
РБК 16:03
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Футбол

«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

Газета.Ru 15:48
Политика

Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского «Боинга»

Правительство Украины выплатит семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысячи долларов).
Lenta.ru вчера в 15:01
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Футбол

Почеттино может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Газета.Ru 16:02
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Футбол

ФК «Ростов» просматривает защитника «Шинника»

Олег Кожемякин отправился с «желто-синими» на сборы в ОАЭ. ФК «Ростов» просматривает нового защитника.
Donday.ru 13:58
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Футбол

Лунин досрочно вернется в «Реал» из аренды в «Вальядолиде»

Аренда украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в «Вальядолиде» будет досрочно прекращена, и 20-летний футболист в ближайшее время вернется в мадридский клуб, сообщает Marca.
Sport24.ru 07:57
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Космос

Кто живет в самой удаленной от земли точке, узнали ученые

Южнотихоокеанский водоворот занимает 10 процентов поверхности океана, он является самой большой из пяти гигантских океанических современных систем Земли и считается «пустыней» с точки зрения морской биологии.
LentaChel.ru 14:33
Авто

В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius

На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Тарантас Ньюс 13:29
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Происшествия

Музей в Одессе ограбили дважды за выходные

РИА Новости 13:18
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
ТАСС 14:35
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Происшествия

На Аляске спасли мужчину, выживавшего три недели в лесу на морозе

Служба полиции Аляски опубликовала в Facebook видео спасения мужчины, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах.
Sputnik Литва 04:57
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Кино

Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему

Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
ИА InterMedia 10 января в 04:00
Политика

Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.
Российская газета 12:36
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