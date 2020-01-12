Происшествия
РБКПод Тверью загорелся гостиничный комплекс
В Тверской области произошел пожар в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб», сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона. По предварительным данным, происшествие случилось в главном здании отеля, где загорелась кровля из сруба. Как писало «РИА Новости», площадь пожара составила 20 кв. м.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался продолжать работу над сиквелом
Гаджеты
Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото
Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
Происшествия
Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП
Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Политика
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского «Боинга»
Правительство Украины выплатит семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысячи долларов).
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
Почеттино может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Футбол
ФК «Ростов» просматривает защитника «Шинника»
Олег Кожемякин отправился с «желто-синими» на сборы в ОАЭ. ФК «Ростов» просматривает нового защитника.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Футбол
Лунин досрочно вернется в «Реал» из аренды в «Вальядолиде»
Аренда украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в «Вальядолиде» будет досрочно прекращена, и 20-летний футболист в ближайшее время вернется в мадридский клуб, сообщает Marca.
Космос
Кто живет в самой удаленной от земли точке, узнали ученые
Южнотихоокеанский водоворот занимает 10 процентов поверхности океана, он является самой большой из пяти гигантских океанических современных систем Земли и считается «пустыней» с точки зрения морской биологии.
Авто
В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius
На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Происшествия
Музей в Одессе ограбили дважды за выходные
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Происшествия
На Аляске спасли мужчину, выживавшего три недели в лесу на морозе
Служба полиции Аляски опубликовала в Facebook видео спасения мужчины, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.