Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиПод Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
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Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

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