с чего всё началось

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов. Работу проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства. Тела расстрелянных женщин, стариков и детей обнаружены примерно в километре от села Водино.

Общество Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций. 271

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 290

Экономика США наказали компании Азии на десятки миллиардов долларов Технологические компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут потерять десятки миллиардов долларов после того, как США решили наказать Huawei в рамках конфронтации с Китаем с помощью санкций.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 582

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 713

Гаджеты Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России Стоимость нового Mi Smart Band 5 составляет 3 тысячи 290 рублей. В магазинах он появится в августе, при этом точная дата еще не озвучена. 16

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 80

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K