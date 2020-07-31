Происшествия

BFM.ruBFM.ruПод Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов. Работу проводит Следственный комитет в рамках уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства. Тела расстрелянных женщин, стариков и детей обнаружены примерно в километре от села Водино.
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с чего всё началось
Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится
 на сайте СК России.
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