Происшествия
РБКПропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетний ребенок пропал в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района. Мать девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), и ушла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Когда она вернулась, девочки на месте уже не было.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Пропавшая два дня назад в Тарногском районе двухлетняя девочка нашлась живой
Премьер-новости за неделю04:26
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Гаджеты
Huawei анонсировала конкурента AirPods
The GEEK 05:36
Авто
Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche
Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
AutoNews 04:54
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру 05:30
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
Российская газета 02:50
Хоккей
Президент ЦСКА: мы категорически за аренду в КХЛ
Рига переиграла своё решения с точки зрения того, чтобы аренда была. Хоккейный клуб ЦСКА категорически за аренду.
Чемпионат 07:30
Политика
Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе
Судебное заседание по делу россиянина Александра Коршунова прошло в итальянском Неаполе.
Политика Сегодня 07:49
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые заговорила после слухов о раке
Как пишет "КП-Екатеринбург", она сообщила, что в настоящее время не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.
Московский Комсомолец 04 сентября в 14:14
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru 05:21
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой практике Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.
ProstoProSport 06:39
Общество
74-летняя женщина родила двойню в Индии
В индийском штате Андхра-Прадеш Эрраматти Мангаямма родила (двойняшек) впервые в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Газета.Ru 03:32
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Культура
О состоянии здоровья Розенбаума рассказала его продюсер
Самочувствие Александра Розенбаума хорошее, заявила его продюсер Белла Купсина, комментируя информацию о госпитализации артиста, 3 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 03 сентября в 10:26
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Происшествия
Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма
В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.
Регион online 07:38
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Армия и оружие
Четверть военных моряков США страдают ожирением
Каждый четвёртый военный моряк США страдает ожирением.
REGNUM 07:40
Финансы
Китай может вскоре снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (китайский ЦБ) снизил нормативы резервных требований для банков в январе после аналогичного призыва Госсовета в декабре.
Финмаркет 04 сентября в 09:33
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Технологии
Предприниматели Югры могут принимать платежи по QR
Для предпринимателей оплата по QR-коду позволяет существенно сэкономить на услуге эквайринга: размер комиссии фиксирован и составляет 1,5% вместо стандартных 2% по торговому эквайрингу.
Новости Югры 05:45
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52