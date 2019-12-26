Служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова взорвался около 9:00 четверга, 26 декабря. Об этом «Вести Воронеж» сообщили собственные источники. Мужчина получил травмы, но его жизни ничто не угрожает.

с чего всё началось

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

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