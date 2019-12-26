Происшествия
ИзвестияПод Воронежем взорвали машину главы района
Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом 26 декабря сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 26 декабря возле дома чиновника.
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с чего всё началось
Служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова взорвался около 9:00 четверга, 26 декабря. Об этом «Вести Воронеж» сообщили собственные источники. Мужчина получил травмы, но его жизни ничто не угрожает.Вести Воронеж03:02
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Происшествия
В ФБК заявили о задержании Навального
В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
Политика
Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию
На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией
Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Происшествия
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство
Против 15-летнего школьника, напавшего с молотком на учительницу русского языка и литературы школы №24 в Екатеринбурге, заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Происшествия
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Политика
Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Политика
«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу
Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
Общество
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Ливии российские наемники.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Биатлон
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Экономика
Силуанов назвал причину роста реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году.
Общество
Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Транспорт
С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.