Служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова взорвался около 9:00 четверга, 26 декабря. Об этом «Вести Воронеж» сообщили собственные источники. Мужчина получил травмы, но его жизни ничто не угрожает.

с чего всё началось

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом 26 декабря сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 26 декабря возле дома чиновника.

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