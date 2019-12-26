Происшествия

ИзвестияИзвестияПод Воронежем взорвали машину главы района

Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом 26 декабря сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 26 декабря возле дома чиновника.
Читать в источнике
Комментировать633
с чего всё началось

Под Воронежем взорвался автомобиль главы администрации района

Служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова взорвался около 9:00 четверга, 26 декабря. Об этом «Вести Воронеж» сообщили собственные источники. Мужчина получил травмы, но его жизни ничто не угрожает.
Вести Воронеж03:02

Подробнее о событии

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство главы района под Воронежем

РИА Воронеж05:25

Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

РИА Новости05:17

В Воронеже возбудили дело по покушению на убийство главы Рамонского района

МОЁ! Оnline Воронеж05:25

Опубликовано видео с места покушения на чиновника под Воронежем

Блокнот Воронеж05:15

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на главу района в Воронежской области

ТАСС05:07

Раненного во время покушения главу района под Воронежем прооперировали

КП - Воронеж05:34

Глава района под Воронежем получил осколочные ранения

Вести Воронеж05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Политика

Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 04:32
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру вчера в 13:00
Происшествия

Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Против 15-летнего школьника, напавшего с молотком на учительницу русского языка и литературы школы №24 в Екатеринбурге, заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Труд 02:25
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Политика

«Левада-центр» назвал главным событием года пенсионную реформу

Опрос "Левада-центра" показал, что самым важным событием уходящего года россияне считают пенсионную реформу.
Интерфакс 02:05
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
REGNUM 05:12
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Политика

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Ливии российские наемники.
Московский Комсомолец 04:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 03:32
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Экономика

Силуанов назвал причину роста реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году.
Pravda.Ru 24 декабря в 10:36
Общество

Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Газета.Ru 04:48
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11

iXBT.com 24 декабря в 05:55
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Транспорт

С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров

Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.
Комсомольская правда 05:44
Главное