Происшествия
KO44.ruПод Ярославлем разбился вертолет костромского бизнесмена
В Переславском районе Ярославской области в авиакатасрофе пострадал костромской предприниматель Андрей Шелестов. Вертолет, которым он управлял, совершил жесткую посадку.
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Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Происшествия
Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом
Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Происшествия
Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге
Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
Политика
Названы страхи жителей России в случае ухода Путина
В случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть, об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.
Авто
Названы цены на кроссовер Changan CS75 FL
Политика
Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Экономика
Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Происшествия
В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник
Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Транспорт
«Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» станут одним приложением
Популярное мобильное приложение «Яндекс.Транспорт» прекратит работу в мае этого года, его функции перейдут другой программе — «Яндекс.Карты», сообщили в пресс-службе «Яндекс».
Армия и оружие
ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе
Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
Общество
В России вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров
В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
Технологии
Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10
Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
Общество
Врач рассказала о вреде и пользе блинов
Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Здоровье
УФАС уличило 23 челябинские стоматологии в сговоре
В Челябинске УФАС провело проверку по фактам которой установило, что в городе сразу 23 стоматологии вступили в сговор.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.