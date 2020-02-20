Происшествия

KO44.ruKO44.ruПод Ярославлем разбился вертолет костромского бизнесмена

В Переславском районе Ярославской области в авиакатасрофе пострадал костромской предприниматель Андрей Шелестов. Вертолет, которым он управлял, совершил жесткую посадку.
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Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБКвчера в 09:05

Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ТАССвчера в 12:33

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газетавчера в 10:20

МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области

РИА Новости05:03

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфаксвчера в 08:45

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ruвчера в 08:18

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВвчера в 08:09
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Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

РИА Новости 04:05
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Происшествия

Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
RT на русском 04:58
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Гаджеты

Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления

В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Газета DAILY вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге

Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
REGNUM 03:15
Политика

Названы страхи жителей России в случае ухода Путина

В случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть, об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.
REGNUM 03:10
Авто

Названы цены на кроссовер Changan CS75 FL

Picsnews.net 18 февраля в 00:54
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
РБК 03:57
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 02:18
Экономика

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Интерфакс 02:08
Происшествия

В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник

Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 04:38
Транспорт

«Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» станут одним приложением

Популярное мобильное приложение «Яндекс.Транспорт» прекратит работу в мае этого года, его функции перейдут другой программе — «Яндекс.Карты», сообщили в пресс-службе «Яндекс».
Live24 03:46
Армия и оружие

ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе

Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
ТК Звезда 04:16
Общество

В России вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.
Стерлеград 02:00
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Общество

Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров

В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
РБК 04:59
Технологии

Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows.
The GEEK вчера в 17:49
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Политика

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Профиль 03:07
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Здоровье

УФАС уличило 23 челябинские стоматологии в сговоре

В Челябинске УФАС провело проверку по фактам которой установило, что в городе сразу 23 стоматологии вступили в сговор.
Курс дела 00:42
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
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