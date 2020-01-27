Политика

КоммерсантъКоммерсантъПод импичмент Дональда Трампа подложили книгу

Мемуары Джона Болтона могут помешать быстрому оправданию президента США Процесс по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, не преподносивший доселе сюрпризов, подходит к решающему моменту — голосованию по вызову свидетелей.
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Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

Газета.Ru04:56

Адвокаты Трампа представят доводы против импичмента на фоне новостей о помощи Украине

Интерфакс14:26

Под импичмент Дональда Трампа подложили книгу

Коммерсантъ12:39

Болтон - находка для импичмента

Российская газета11:48

Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона

ТАСС15:59

Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

РИА Новости02:27

Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена

Эхо Москвывчера в 22:32
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
REGNUM 18:47
Общество

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

РБК 20:17
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Отец оставил двоих детей в Шереметьево

Gazeta.SPb вчера в 13:22
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда вчера в 01:47
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa 09:33
Здоровье

Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день

ToDay News Ufa вчера в 13:54
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Общество

Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии

Говорит Москва 25 января в 07:59
Общество

Количество жертв каронавируса в Китае достигло 106 человек

Количество жителей Китая, умерших от пневмонии, вызванной кароновирусом нового типа 2019-nCoV, достигло 106 человек, передаёт Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на власти китайской провинции Хубэй, в административном центре которой – городе Ухань – впервые зафиксировали вспышку заболевания.
Московский Комсомолец 21:05
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета 07:40
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
РИА ОмскИнформ 20:46
Здоровье

Группа туристов вернется 29 января в Приамурье из китайского Хайнаня

Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.
Интерфакс - Россия 20:39
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
ТАСС вчера в 19:27
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru 06:12
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС 09:40
Гаджеты

Сколько на самом деле стоят дорогие наушники Samsung Galaxy Buds+

В настоящий момент Galaxy Buds в США предлагаются за 129,99. В России официальном сайте Samsung они предлагаются за 9 990 рублей.
iXBT.com 19:58
Общество

В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:14
Авто

GM вложил $2,2 млрд в завод по производству электромобилей

Красная весна 12:22
Экономика

Минфин планирует выдавать кредиты другим странам в рублях

По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд.
ТАСС 20:05
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
Технологии

В России запущена первая промышленная сеть 5G

Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
CNews 11:35
Армия и оружие

Эксперт оценил объективность топ-5 учебных самолетов от Military Watch

Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место.
Газета.Ru 09:39
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
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Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях

Смартфоны Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях, а не в двух, как предполагалось ранее.
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