Авто
КоммерсантъПод налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него включены новые модели брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн руб.
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Комментарии
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
Известный производитель из Южной Кореи Samsung выпустил экраны OLED нового поколения.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»
Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Армия и оружие
Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове
Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Кино
Появились первые постеры экранизации игры Monster Hunter
В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.
Общество
В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Политика
Клишас обвинил The Washington Post в написании провокационной статьи
Газета The Washington Post использовала вырванные из контекста цитаты для написания провокационной статьи о поправках в Конституцию, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Наука
Ученые нашли череп миниатюрного динозавра
В Германии ученые обнаружили череп крошечного динозавра.
Политика
Глава СНБО прописал украинцам от коронавируса лук и сало с чесноком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Общество
В Чечне вспомнили погибших 20 лет назад воинов-десантников
В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подвига десантников 6-й роты.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Гаджеты
Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
ДТП с автобусом в Сыктывкаре привело к жертвам
По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Сыктывкара, по предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ маршрута №23.
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Гаджеты
Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем
Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Происшествия
В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.