с чего всё началось

Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него включены новые модели брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн руб.

Под налог на роскошь подпали новые машины

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