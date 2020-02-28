Авто
КоммерсантъПод налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него включены новые модели брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн руб.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.Журнал Авто.ру10:34
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