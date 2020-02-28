Авто

КоммерсантъКоммерсантъПод налог на роскошь подпали новые машины

Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него включены новые модели брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн руб.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей
, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.
Журнал Авто.ру10:34

Подробнее о событии

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русском13:53

Эксперт оценил расширение налога на роскошь

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В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

РБК09:53

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостат09:15

В России расширен список моделей, попадающих под налог на роскошь. Теперь там есть Mazda и Subaru

Журнал Авто.ру10:34
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