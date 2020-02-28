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КоммерсантъКоммерсантъПод налог на роскошь подпали новые машины

Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него включены новые модели брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн руб.
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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известиявчера в 18:36

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

RT на русскомвчера в 13:53

В России под налог на роскошь попали массовые модели Honda и Subaru

Motorвчера в 10:23

В России расширен перечень машин, попадающих под налог на роскошь

Пятый каналвчера в 11:37

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостатвчера в 09:15

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

РИА Новостивчера в 08:18

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNewsвчера в 08:08
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:48, Ашберн

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